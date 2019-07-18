Bade usulü ekonomi
Yaz aylarının gelmesiyle Bodrum’daki mekanlarda fiyatlar da katlıyor.
Dizi çekimleri için İstanbul’a döndüğünü anlatıp proje hakkında detay vermekten kaçınan oyuncu, "Ağzımı mühürledim, söyleyemiyorum. Yapıyoruz gizli bir şeyler... Güzel bir proje var içinde yer aldığım, çekimlerine başladık. Ben aslında biraz daha konuk gibiyim orada. Özellikle gençler çok sevecek” ifadelerini kullandı.
'Sezonluk çalışıyorlar'
İşçil, Bodrum’daki mekanların son yıllarda yüksek fiyat politikası belirlemesiyle ilgili olarak ise “Yaz olunca İstanbul oraya taşınıyor. Sezonluk çalışıyorlar ya belki fiyatlardan ondan dolayı olabilir. Kendin pişir kendin ye yapmak lazım herhalde” diye konuştu.
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