29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:55:22
Bade İşçil oğlu Azur Malkoç'la tombala keyfi yapacak
Oyuncu Bade İşçil önceki akşam oğlu Azur Malkoç'la birlikte Nişantaşı turunda görüntülendi.
Oğluyla birlikte akşam alışverişine çıkan İşçil, neşeli görüntüsü dikkat çekti. Oyuncuya, “Yılbaşında neler yapacaksınız. yurt dışına çıkacak mısınız? sorusu yönetilirken Bade İşçil, “Bu yıl Ailenizle birlikte evimizde geçireceğiz. inanır mısınız tombala oynayıp, mısır yiyeceğiz” cevabını verdi.
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