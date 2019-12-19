19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:35:40
Bade İşçil: Dünya bir yana Azur bir yana
Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur’la beraber objektiflere yansıdı.
Bir oyun salonunda oğluyla oynarken görülen İşçil’in keyifli halleri dikkat çekti. Uzun süre oyun oynadıktan sonra basın mensuplarıyla da ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yeni yılda yeni umutları olduğunu da sözlerine ekleyen Bade İşçil “En çok çocuğumla vakit geçirmeyi seviyorum. Her şey bir yana Azur bir yana” şeklinde konuştu.
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