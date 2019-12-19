Bade İşçil: Dünya bir yana Azur bir yana

Bir oyun salonunda oğluyla oynarken görülen İşçil’in keyifli halleri dikkat çekti. Uzun süre oyun oynadıktan sonra basın mensuplarıyla da ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yeni yılda yeni umutları olduğunu da sözlerine ekleyen Bade İşçil “En çok çocuğumla vakit geçirmeyi seviyorum. Her şey bir yana Azur bir yana” şeklinde konuştu.