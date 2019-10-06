Babana bile güvenme

Meyveleri oğlunun ağzına uzatıp sonra kendi yiyen ve kahkaha atan Alişan gelen olumsuz yorumlar üzerine isyan etti. Yorumlarla dalga geçen şarkıcı, 'Oğlumu kandırdım. Yemek vermem gerekiyordu, çok canı çekti yemek vermedim. Güven duygusunu zedeledim. Artık bana güvenmeyecek. Kendimi kınıyorum. Babalık böyle olmaz, bu nasıl babalık' dedikten sonra ekledi: 'Allah herkese akıl, fikir ve vicdan versin.'