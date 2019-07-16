Babalık heyecanı sardı

Forte’de sahne alan Tepe, baba olacağı için heyecanlı olduğunu söyledi, Tepe, “Eşim 4 aylık hamile. Kavuşmayı sarılmayı hayal ettiğimiz bir erkek çocuğumuz olacak. Heyecanla hayata gelecek mucizemizi bekliyoruz“ sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşadı. Sanatçı, eşi Aylin Tepe için de “Teşekkür Ederim” şarkısını okudu.