16 Temmuz 2019 Salı 12:01:06 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:01:58
Babalık heyecanı sardı
Sanatçı ve söz yazarı Gökhan Tepe, önceki akşam Bodrum’da konser verdi.
Forte’de sahne alan Tepe, baba olacağı için heyecanlı olduğunu söyledi, Tepe, “Eşim 4 aylık hamile. Kavuşmayı sarılmayı hayal ettiğimiz bir erkek çocuğumuz olacak. Heyecanla hayata gelecek mucizemizi bekliyoruz“ sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşadı. Sanatçı, eşi Aylin Tepe için de “Teşekkür Ederim” şarkısını okudu.
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