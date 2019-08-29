'Baba yüreği dayanmaz'

Dinleyicileri ‘İnanırım’ şarkısıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek, “Kızım Arya bugün ilk defa beni sahnemde izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada, ağladığını görünce dayanamadım. Baba yüreği işte...” diyerek 2 yaşındaki kızını sahneye aldı. Son şarkısı ‘Deli Et Beni’yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilki yaşadı.