29 Ağustos 2019 Perşembe 07:54:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:45:07
'Baba yüreği dayanmaz'
Ünlü şarkıcı Berkay, önceki akşam Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.
Dinleyicileri ‘İnanırım’ şarkısıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek, “Kızım Arya bugün ilk defa beni sahnemde izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada, ağladığını görünce dayanamadım. Baba yüreği işte...” diyerek 2 yaşındaki kızını sahneye aldı. Son şarkısı ‘Deli Et Beni’yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilki yaşadı.
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