'Baba Parası’ filminin oyuncuları Ahmet Kural ile Murat Cemcir arkadaşları için yarıştılar

Filmde kardeşleri oynayan ekip, stüdyoda aile olarak yarıştı. Kural ile Cemcir, İstanbul’a yeni taşınan filmde beraber rol aldıkları arkadaşları Kenan Doğan Ciniviz için yarıştıklarını söyledi. Yakın arkadaşlarının ev masrafını karşılamak isteyen oyuncular, 10 bin TL para kazandı.