04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 18:48:53
'Baba Parası’ filminin oyuncuları Ahmet Kural ile Murat Cemcir arkadaşları için yarıştılar
'Baba Parası’ filminin oyuncuları Ahmet Kural ile Murat Cemcir, 'Aileler Yarışıyor’ programına katıldı.
Filmde kardeşleri oynayan ekip, stüdyoda aile olarak yarıştı. Kural ile Cemcir, İstanbul’a yeni taşınan filmde beraber rol aldıkları arkadaşları Kenan Doğan Ciniviz için yarıştıklarını söyledi. Yakın arkadaşlarının ev masrafını karşılamak isteyen oyuncular, 10 bin TL para kazandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT