Azra Akın müzikalle dönmek istiyor

Zorlu’da kameralara yansıyan Azra Akın, setleri çok özlediğini anlattı. Yaklaşık bir senedir işinden olduğunu dile getiren tescilli güzel, “Demir önümüzdeki aylarda bir yaşını dolduracak ben de gelen teklifleri artık kabul etmeye başlayacağım. Özellikle müzikal bir tiyatro olursa çok isterim. Dans etmek de çok istiyorum. Benim için çok güzel olur" dedi.