Azra Akın 40 çocuğa umut oldu

Tolga ASLAN

Mahkum kadınların cezaevinde doğum yapmasından dolayı içeride büyüyen 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Akın, “Bu toplumun çocukları hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiç bir yavruyu görmezden gelemeyiz, ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışardaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun” dedi.

Bu sosyal sorumluluk projesinde neden olduğunu anlatan Akın, “Bugün burada olmamızın sebebi ise gündelik telaşlar içinde unuttuğumuz bu yavruların ve annelerin varlığına dikkat çekmek. Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda herşey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır” dedi. Başarılı oyuncu , “İnşallah bu işler güzel yerlere ulaşır, bu örnek olur ve daha çok insana ulaşırız” dedi.

Projeden bahseden Gülnur Tutumoğlu ise “ Amacımız çocuklarımızın yanında olmak ve onların iyi şartlar altında geleceğe hazırlanmasını sağlamak. Bu bizim için daha başlangıç her zaman, çocuklarımızın yanında olup, onlara destek olacağız” dedi.