Azerin, Okan Bayülgen'e kızdı ve sanatçılığın ne olduğunu gösterdi

Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türkün bayrağına..." türküsüyle gönüllerimize taht kuran Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, katıldığı programa damga vurdu. Türk Dillerinin konuşulduğu programda Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" demesi Azerin'i öfkelendirdi.

"AZERİ DEMEYİN"

Programda Okan Bayülgen'in Azeri Türkçesi demesi üzerine araya giren Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi. Okan Bayülgen'in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"BİZ TÜRKÜZ, DİLİMİZDE TÜRK"

"Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen... Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız. Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk."

AZERİN'İN EŞSİZ "ÇIRPINIRDI KARDENİZ" TÜRKÜSÜ YORUMU

Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türkün bayrağına..." türküsünü eşsiz yorumuyla seslendirerek gönüllerimize taht kuran Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, türkünün son sözlerine "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini ekleyerek büyük beğeni toplamıştı.