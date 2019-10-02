Azerilerin yıldızı Ivana

Türkçe'yi düzgün konuşamadığı için şarkı söylemesi de olumsuz karşılanan Ivana'ya, Azerilerden destek geldi. Çiçeği burnunda şarkıcı Ivana, Azerbaycan’da düzenlenen “Millionaire Estate” gecesinde Türkiye’nin Yıldızı ödülünü aldı. Bakü’de şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert, kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.