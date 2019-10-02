02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 08:50:00
Azerilerin yıldızı Ivana
Şarkıcı olmaya karar veren ikoncan Ivana Sert ağır eleştiriler almıştı.
Türkçe'yi düzgün konuşamadığı için şarkı söylemesi de olumsuz karşılanan Ivana'ya, Azerilerden destek geldi. Çiçeği burnunda şarkıcı Ivana, Azerbaycan’da düzenlenen “Millionaire Estate” gecesinde Türkiye’nin Yıldızı ödülünü aldı. Bakü’de şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert, kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
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