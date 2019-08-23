23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 01:02:50
Azeri star kopya çekti
Ünlü müzisyen Bahadır Tatlıöz, Azeri sanatçı Brillant Dadaşova’nın 'Tet A Tet' şarkısını duyunca büyük şok yaşadı.
Azerbaycan’ın Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Brilliant Dadaşova’nın Tatlıöz’ün 2018 yılında çıkardığı ‘Su Yolunu Bulur’ şarkısına benzer bir şarkı yaptı. Azerbaycan’ın ünlü sanatçısından büyük bir çalım yiyen Tatlıöz, şarkı için de izin alınmadığını söyleyerek, hukuki sürecin başlayacağını dile getirdi.
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