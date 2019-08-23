Azeri star kopya çekti

Azerbaycan’ın Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Brilliant Dadaşova’nın Tatlıöz’ün 2018 yılında çıkardığı ‘Su Yolunu Bulur’ şarkısına benzer bir şarkı yaptı. Azerbaycan’ın ünlü sanatçısından büyük bir çalım yiyen Tatlıöz, şarkı için de izin alınmadığını söyleyerek, hukuki sürecin başlayacağını dile getirdi.