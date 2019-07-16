16 Temmuz 2019 Salı 12:05:03 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:42:58
Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar: Sezen'in evinde iyileşiyorum
Akciğerindeki kitle nedeniyle 1 yıldır tedavi görüp yoğun bakımda kalan ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar, sağlığına kavuştu.
Oyuncu hastalığı sonrası ilk kez Nişantaşı Citys’de tekerlekli sandalyesiyle çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Ar, “Sezen ilk günden bu yana hiç yalnız bırakmıyor. Oun yalısında yaşıyorum. Arada evime geliyorum. Sezen özel ambulanslar kiralıyor, beni aldırıyor, evinde yemekler yapıyor. Bir aya kalmaz yürüyeceğim” dedi.
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