Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar: Sezen'in evinde iyileşiyorum

Oyuncu hastalığı sonrası ilk kez Nişantaşı Citys’de tekerlekli sandalyesiyle çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Ar, “Sezen ilk günden bu yana hiç yalnız bırakmıyor. Oun yalısında yaşıyorum. Arada evime geliyorum. Sezen özel ambulanslar kiralıyor, beni aldırıyor, evinde yemekler yapıyor. Bir aya kalmaz yürüyeceğim” dedi.