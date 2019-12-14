14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:32:55
Ayşe Hatun Önal: Kalabalık sevmiyorum
Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Ayşe Hatun Önal, çok az insanla görüştüğünü dile getirdi.
Evine kolay kolay misafir kabul etmediğini dile getiren şarkıcı “Gençken daha kalabalıktı etrafım ama artık daha sakinim” dedi. Önal, “Arkadaşlarla bir araya gelince ne oluyor ki ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapılıyor. Ben artık altı boş muhabbetlerin içinde olmak istemediğim için bu sıralar böyle yalnız daha mutluyum” diye ekledi.
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