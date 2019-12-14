Ayşe Hatun Önal: Kalabalık sevmiyorum 

Evine kolay kolay misafir kabul etmediğini dile getiren şarkıcı “Gençken daha kalabalıktı etrafım ama artık daha sakinim” dedi. Önal, “Arkadaşlarla bir araya gelince ne oluyor ki ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapılıyor. Ben artık altı boş muhabbetlerin içinde olmak istemediğim için bu sıralar böyle yalnız daha mutluyum” diye ekledi.