19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:11:42
Ayrılsak da beraberiz
Kaya Çilingiroğlu, boşandığı eşi Hülya Avşar’ı Ayvalık’taki yazlığında ziyarete gitti.
Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya’yla birlikte Avşar kızının mutfağına giren Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu. Oğluyla birlikte sahanda yumurta yapan Çilingiroğlu’nun bu anlarını ise Hülya Avşar videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın videosunu görenler “Ayrılsak da beraberiz” yorumunu yaptı.
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