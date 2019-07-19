Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya’yla birlikte Avşar kızının mutfağına giren Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu. Oğluyla birlikte sahanda yumurta yapan Çilingiroğlu’nun bu anlarını ise Hülya Avşar videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın videosunu görenler “Ayrılsak da beraberiz” yorumunu yaptı.