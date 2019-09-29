'Ayrılık yok' müjdesi

Serenay Sarıkaya yüzünden bir ara ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift hakkında o günden itibaren sık sık 'ayrıldılar' haberleri yapılıyor. Bu duruma isyan eden güzel oyuncu 'Ayrılmadık' dedi. “Ben hiçbir zaman özel hayatım hakkında konuşmadım. Basın bir ayırıyor, bir barıştırıyor' diyen Sarışın 'Aşkımız devam ediyor” dedi. Öte yandan, yakın zamanda yeni bir dizi projesiyle ekranda olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Duygu Sarışın,”Yeni dizi projesi çok yakında. Bilgiyi benden değil de yapım şirketinden almanız daha doğru olur” dedi.