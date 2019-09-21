21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:37:18
Ayrılık sonrası pistte
Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. yarışı Marmaris’te gerçekleşti. Dünyanın en iyi pilotlarının adeta tozu dumana kattığı yarışlara oyuncu Selin Şekerci de izleyici olarak katıldı.
Sevilen oyuncu Aleksandr Grinchuk’un drift gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı. Caner Cindoruk’tan kısa süre önce ayrılan güzel oyuncuyu görenler, ‘ayrılık acısını bu şekilde atmaya çalışıyor’ şeklinde konuştu.
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