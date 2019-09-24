24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:51:26
Ayrılık sonrası ilk görüntü
Popçu Sinan Akçıl'la 6 Eylül'de yollarını ayıran Burcu Kıratlı, boşanma sonrası ilk kez dışarı çıktı.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Haşmet'i Turgut Tunçalp'in düğününe katılan güzel oyuncunun keyifsiz halleri dikkat çekti.
Gece boyuncu herkes eğlenirken Kıratlı'nın ağlamaklı yüz ifadesi arkadaşlarını üzdü.
Waffle keyfi
Aynı dakikalarda Sinan Akçıl da Bebek'te waffle keyfi yaptı. Tatlı yemeye geldiğini söyleyen Akçıl, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.
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