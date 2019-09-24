Ayrılık sonrası ilk görüntü

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Haşmet'i Turgut Tunçalp'in düğününe katılan güzel oyuncunun keyifsiz halleri dikkat çekti.

Gece boyuncu herkes eğlenirken Kıratlı'nın ağlamaklı yüz ifadesi arkadaşlarını üzdü.

Waffle keyfi

Aynı dakikalarda Sinan Akçıl da Bebek'te waffle keyfi yaptı. Tatlı yemeye geldiğini söyleyen Akçıl, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.