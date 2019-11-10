10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:20:19
Ayrılık nedeni aile
Oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un geçtiğimiz günlerde sona eren ilişkisinin, Potuk'un ailesi yüzünden bittiği iddia edildi.
Defalarca kez ayrılmalarına rağmen her seferinde dayanamayıp yine barışan ikili, iddialara göre bu kez yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılığa ise Alper Potuk'un annesi Yurdagül Potuk'un Türkay'ı 'istenmeyen gelin' ilan etmesinin neden olduğu öne sürüldü.
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