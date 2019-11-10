Ayrılık nedeni aile

Defalarca kez ayrılmalarına rağmen her seferinde dayanamayıp yine barışan ikili, iddialara göre bu kez yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılığa ise Alper Potuk'un annesi Yurdagül Potuk'un Türkay'ı 'istenmeyen gelin' ilan etmesinin neden olduğu öne sürüldü.