Ayrılık bahanesi anne

Yazar Metin Hara bir süre aşk yaşadığı ünlü model Adriana Lima’nın Emir Uyar'la yeni aşka yelken açmasının ardından ilk kez konuştu. Hara, “Adriana'yla 5 ay önce yollarımızı ayırdık. Ben Türkiye'ye dönme kararı vermek durumundaydım, çünkü annemin 12 cm'lik bir tümörü vardı” dedi. Annesinin ameliyat olduğu dönemde ayrıldıklarını ısrarla vurgulayan yazar, “Kişiler birbirlerinden ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi değiller. Birinin birine hesap sorması da doğru değil. Burada biri kazandı biri kaybetti gibi bir durum da olmuyor aslında. Kişilerin yolları ayrılıyor” diye konuştu.