Ayrılık 20 gün sürdü

Yılbaşında Hollanda’da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı sık sık tartışıp ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Ferhat Göçer’in bir düğünde Akçıl’ın eski sevgilisi Hadise’den bahsetmesi aralarındaki gerilimi tırmandırmıştı. ‘Eski sevgili’ krizinden sonra Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını kaldırmış, 6 Eylül günü de anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

Boşanmanın ardından kendini eve kapatan Kıratlı, 'Bir inat uğruna boşandık,, Sinan'ı hala çok seviyorum' demişti. Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. Burcu Kıratlı, önceki gün elinde çiçeklerle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşırken Sinan Akçıl da 24.09.2019 tarihini yazarak 'Milat' notunu düştü. Popçu Sinan Akçıl, dün sabah bir televizyon programı vasıtasıyla sevenlerine, barıştıklarını duyurdu. Akçıl, sunuculara attığı mesajda “Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz. Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım” dedi.

Burcu Kıratlı boşanma davası sonrası adliye çıkışı sessiz kalmıştı.

Ünlü popçu mahkeme çıkışı 'Evliliği yürütemedik' demişti.

Oyuncu, eski eşinden gelen çiçeklerle birlikte böyle poz verdi.

Sinan Akçılbarıştıkları tarihi 'milat' olarak duyurdu.