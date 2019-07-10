Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'ın kendisinden ayrılmasını hazmedemedi

11 yıllık eşi Emina Jahovic’ten sene başında boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, kısa süre sonra Melis Sütşurup’la aşk yaşamaya başlamıştı. Aradığı mutluluğu Sütşurup’ta da bulamayan şarkıcı, “Çocuklarıma başka bir kadından kardeş yapmak istemiyorum, vakit geçirdik ayrıldık, olmadı” sözleriyle birlikteliğini bitirdiğini duyurmuştu. Mustafa Sandal'la ayrılığı hazmedemeyen Melis Sütşurup ise dün katıldığı magazin programında eski sevgilisi üzerinden reklam yapmaya çalıştı. Sandal hakkında konuşan Sütşurup, “Melis’le vakit geçirdik demesi çok büyük bir saygısızlık” diyerek eski sevgilisine yüklendi.

Kısa sürede Sütşurup’un sözleri sosyal medyada yayılırken, Musti’den yanıt gecikmedi. İnstagram hesabından Sütşurup’un açıklamalarına yanıt veren Musti, “İyi vakit geçirdik ama anlaşamadık olmadı demek midir kötü olan?

Evet kıymetli günlerdi, kaliteli zaman geçirdik ama maalesef olmadı ve ayrıldık. Bu kadar net. Benden bir kadın ve iyi bir anne için kötü cümleler söylememi beklemesin kimse” dedi. İkilinin ayrılık sonrası girdiği sosyal medya çatışmasına ise kullanıcılar “Melis reklam peşinde. Bu uğurda da Musti’yi harcamaya çalışıyor” yorumunu yaptı.