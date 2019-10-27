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27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 22:06:56

Ayrıldılar

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yıldızını parlatan Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar çiftinden hayranlarına üzücü haber geldi.

İki yıldır aşk yaşayan ikilinin yollarını ayırdığı öğrenildi. Dost kalmaya karar verdikleri söylenen ünlü çiftin, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmaları dikkat çekti. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle, İngiltere'ye yerleşeceğini duyurmuştu. Farah'ın evlenip bir an önce anne olmak istediği, Ahmet Rıfat'ın ise bu fikre yanaşmadığı iddiası ortaya atıldı. Taraflar sessiz kalmayı tercih etti.

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar sık sık mutluluk paylaşımları yapıyordu. 

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