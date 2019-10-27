Ayrıldılar

İki yıldır aşk yaşayan ikilinin yollarını ayırdığı öğrenildi. Dost kalmaya karar verdikleri söylenen ünlü çiftin, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmaları dikkat çekti. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle, İngiltere'ye yerleşeceğini duyurmuştu. Farah'ın evlenip bir an önce anne olmak istediği, Ahmet Rıfat'ın ise bu fikre yanaşmadığı iddiası ortaya atıldı. Taraflar sessiz kalmayı tercih etti.

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar sık sık mutluluk paylaşımları yapıyordu.