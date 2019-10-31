Ayrıcalık yok

AVM girişinde güvenlik kontrolüne takılan çift, aracın bagajı açılmayınca güzel oyuncu araçtan inmek zorunda kaldı. Bir süre bagajı açmaya uğraşan Kaya’yı güvenlik görevlisi tanısa da, merkeze girişi konusunda ayrıcalık yapmadı. Bagajın açılmasında ısrarcı olan güvenlik görevlisi, kontrolün ardından geçişe izin verdi.

Kilo sorusu kızdırdı

Pembe eşofmanıyla görüntülenen Hazal Kaya 'Kaç kilo aldınız' sorusuna 'Bunlar sorulur mu' şeklinde tepki gösterdi.