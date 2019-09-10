Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi! Şarkıcı Aylin Coşkun kimdir?

Aylin Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak birer kiloluk 10 külçe altın isteyince sosyal medya gündemine oturdu. Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile bu akşamki düğünleri öncesinde dini nikah kıydı. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak, kayıt altına aldı.

Ünlü şarkıcı Aylin Çoşkun'a sevgilisi Volkan Aslan Phuket adasında evlilik teklifi etmişti. Aslan, mumlar ve güllerle sürpriz yaparak Aylin Coşkun'u şaşırttı. 14 yıldır Volkan Aslan'la beraber olan Coşkun'un cevabı 'evet' olmuştu.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya'da dünyaya gellmiştir. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi.

Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.