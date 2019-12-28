Aylık 25 bin liraya villa kiraladılar

Mart 2019’da ise aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı alan sevgililer ayrılmadan önce Çubuklu'da oturuyordu. Ayrılık sonrası Hande Erçel, Ulus’a taşındı. İlişkilerine bir şans daha veren ikili şimdi yeniden eski evlerine dönmeye hazırlanıyor. Ünlü çift, önceki gün aylık kirası 25 bin lira olan bir villayı gezip beğenerek, taşınma kararı aldı.