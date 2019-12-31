Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk ile 'Parti' zamanı

İki ünlü sanatçı, “Şiki Şiki Baba” şarkısını “Parti” adıyla yeniden yorumladı. İlk kez yılbaşı gecesi yayınlanacak şarkıda ikiliye Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Serdar Aslan, Ece Ölçer, Mustafa İpekçioğlu, Baran ve Barış Solar ile Sedef Pala da eşlik etti.