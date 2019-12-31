31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 08:36:58
Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk ile 'Parti' zamanı
Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk, müzik dünyasına damga vuran Bağdat düetinin ardından yine çok ses getirecek bir şarkıya imza attı.
İki ünlü sanatçı, “Şiki Şiki Baba” şarkısını “Parti” adıyla yeniden yorumladı. İlk kez yılbaşı gecesi yayınlanacak şarkıda ikiliye Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Serdar Aslan, Ece Ölçer, Mustafa İpekçioğlu, Baran ve Barış Solar ile Sedef Pala da eşlik etti.
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