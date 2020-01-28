Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

Usta oyuncu "Sanat dünyasından birine hiç aşık oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Nükhet Duru! Gerçi o benim için aşk değil bir hevesti ama onun hiç haberi olmadı. Açılamadım. Film çektik beraber. Sıkı dosttuk ama bizi hep birlikte sanıyorlardı. Elini bile tutmadım."

(Posta gazetesi)