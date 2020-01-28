28 Ocak 2020 Salı 12:17:13 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 12:22:34
Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf
Sanat hayatında yarım asırı geride bırakan Aydemir Akbaş, kitap yazdı. Akbaş, 'Cambaz' isimli kitabında özel hayatını da kaleme aldı.
Usta oyuncu "Sanat dünyasından birine hiç aşık oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı verdi.
"Nükhet Duru! Gerçi o benim için aşk değil bir hevesti ama onun hiç haberi olmadı. Açılamadım. Film çektik beraber. Sıkı dosttuk ama bizi hep birlikte sanıyorlardı. Elini bile tutmadım."
(Posta gazetesi)
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