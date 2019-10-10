Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
Şimdilerde 'Her Yerde Sen' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Aybüke Pusat, bir markanın reklam yüzü oldu. Pusat, samimi açıklamalarda bulundu.
Söz ve Medcezir dizileriyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, şimdilerde 'Her Yerde Sen' adlı diziyle karşımıza çıkıyor. Son olarak bir markanın reklam yüzü olan güzel oyuncu, “Her boşluğumda dünyanın bana egzotik gelen yerlerini keşfetmeye vakit ayırıyorum. Bu yüzden benim stilim egzotik. Hayatla bağdaştırıyorum aslında dünyanın egzotik yerlerini keşfetme heyecanımı” dedi. “Hayat da bir keşif, ertesi gün ne olacağını bilmediğin. Sürprizlerle dolu” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.
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