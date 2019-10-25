25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:50:04
Avşar kızı'ndan jön yorumu: Can başarılı değil yakışıklı
Hülya Avşar dizi dünyasında yaşanan gelişmeleri yorumladı. Avşar, "Kıvanç Tatlıtuğ onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım. Can aslında başarılı değil yakışıklı" dedi.
Burak Özçivit ve Can Yaman’ı yakışıklı bulduğunu söyleyen usta sanatçı, “Can Yaman yakışıklı ama şu anda oyunculuğu değil de yakışıklılığı ilk geliyor aklıma. Burak Özçivit için de bu geçerli. İleride bu durum değişir, çok yakışıklı olmak oyunculuklarını etkiliyor onu aşmaları lazım. Zamanla daha iyi olacaklardır. Kıvanç Tatlıtuğ ise onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım” dedi.
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