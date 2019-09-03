Avrupa’ya açılıyor

Modacılıktan şarkıcılığa geçiş yapan İvana Sert, Çınarcık’ta sahneye çıktı. Binlerce kişiye konser veren Sert, Avrupa turnesine çıkmaya hazırlandığını dile getirdi. Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını yanlış telaffuzla söylediği için eleştirilen ünlü ikoncan ‘Ahmet Kaya şarkıları okumaya devam edeceğim’ demişti. Çınarcık’ta da usta isimlerin iddialı şarkılarını okumaya çalışan İvana “Avrupa’daki gurbetçi kardeşimizden gelen konser davetleri için teşekkür ederim, yakında Avrupa turnesine çıkacağım” dedi. Sahnede dans ederken nefesini doğru kullanmak adına diyafram dersleri aldığını da söyleyen ikoncan, “Eurovision için hazırım” diye konuştu.