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11 Ocak 2020 Cumartesi 19:22:47 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 19:41:43

Avril Lavigne'den Justin Bieber’a destek

Lyme hastalığına yakalandığı açıklayana Justin Bieber’a daha önce bu hastalıkla mücadele eden meslektaşı Avril Lavigne'den destek geldi. Lavigne, "Umut hep var. Ben de hayatım için savaşmıştım ve mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı

Yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele eden Avril Lavigne, aynı rahatsızlığa yakalanan Justin Bieber’a destek verdi.

2000’li yılların en popüler müzisyenlerinden Avril Lavigne, yıllar boyunca Lyme hastalığıyla mücadele etmiş ve uzun bir aranın ardından 2018’de yeni single’ı ‘Head Above Water’la müziğe dönmüştü.

Hastalığıyla ilgili daha önce verdiği bir röportajda, “Nefes alamıyor, konuşamıyor ve hareket edemiyordum. Öleceğim sandım. Yataktan çıkamıyor, kimseye cevap veremiyor, deliriyordum” şeklinde konuşan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde aynı rahatsızlığa yakalandığını açıklayan Justin Bieber’a sosyal medya hesaplarından destek oldu.

Kendi adını verdiği vakfını, hastalığın ne olduğunu ve semptonlarını paylaşan Lavigne, karelerin altına, şunları yazdı: “Bugün Justin Bieber da Lyme hastası olduğunu açıkladı. Bu rahatsızlıkla elden ayaktan düşen çok insan bulunuyor. Bundan etkilenenler, unutmasınlar ki umut hep var. Ben de hayatım için savaşmıştım ve mücadeleye devam edeceğim.”

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