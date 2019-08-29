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29 Ağustos 2019 Perşembe 10:57:38 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:59:38

Avlu’nun yapımcısı Hayri Aslan: Gelin senaryolarda şiddeti bitirelim

Dizilerdeki kadına yönelik şiddet sahnelerinin son bulması için sektör harekete geçti! Avlu’nun yapımcısı Hayri Aslan, meslektaşlarına Kadına şiddete son’ diye seslendi.

Son dönemde sayısı gittikçe artan kadına yönelik şiddete, Limon Film sessiz kalmadı. Yapım şirketi, sosyal medya hesabından, paylaştığı videoyla, dizilerdeki kadın şiddetine dikkat çekti ve sektöre çağrı yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bundan sonraki aşamada da, kadına şiddeti özendirecek hiçbir içerik ve kahramana projelerimizde yer vermeyeceğimizi taahhüt ediyor ve tüm sektörü bu konuda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.” 

RTÜK OLAYA EL ATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 6 Eylül’de dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek dizilerdeki kadına yönelik şiddet ve istismar konusunu konuşacak.  

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