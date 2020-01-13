13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:36:53
Avatar Atakan lakabıyla tanınan boksör Atakan Arslan alışverişte
Avatar Atakan lakabıyla tanınan boksör Atakan Arslan ve eşi Serap Arslan geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Öncelikle spor giyim mağazalarını dolaşan çift daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezdiler. Uzun süren alışverişin ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Arslan çifti bir mekanda oturarak yorgunluk kahvesi içti.
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