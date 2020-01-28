28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:10:43
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun: Donduk komutanım!
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, şu sıralar bedelli askerlik görevini yerine getirmek için askere giden kardeşi Efecan Şenolsun'u birliğinde ziyaret etti.
Oyuncu, kardeşiyle verdiği bu pozu, "Donduk komutanım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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