Atakan Kayalar, Aleyna Tilki'yi reddetti
Küçük çocukların sevgilisi Aleyna Tilki, birkaç gündür Türkiye'nin gündemine oturan ve "Filozof" diye nitelendirilen Atakan Kayalar'ı kendi çocukluğuna benzeterek "tanışmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Atakan 'Rap müzik ve Aleyna Tilki dinlemiyorum' diyerek teklifi reddetti.
Aleyna Tilki'nin Atakan'ı kullanarak gündeme gelme çabası kısmen başarısız oldu.
İlk paylaşımında "Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan" diyen Aleyna Tilki, Filozof Atakan'ın cevabına sinirlenerek, 'Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar. Korktuğum başına gelmiş" dedi.
AİLE BAKANLIĞI'NDAN ATAKAN AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 yaşındaki Atakan için pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını artırmaktadır.
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