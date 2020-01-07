Ata Demirer ve Alara Bozbey Nisan'da nikah masasına oturacak
Ünlü komedyen Ata Demirer ve Alara Bozbey evleniyor. Aşklarına bir şans daha veren ünlü çift Nisan ayında nikah masasına oturacak.
Ata Demirer ile Alara Bozbey cephesinde, sürpriz bir gelişme yaşandı.
İki yıl önce kısa süreli aşk yaşayan ünlü çift, 2019'un son günlerinde barıştıklarını ilan etmişti. İkilinin, şu sıralar tatlı bir telaş içinde olduğu iddia edildi.
Ata Demirer evleniyor
NİSAN'DA DÜĞÜN VAR
Aşklarına bir şans daha veren oyuncu Ata Demirer ve Alara Bozbey, nisanda nikah masasına oturacak.
İkilinin düğün için seçtiği mekan ise Demirer için ayrı bir önem taşıyor. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir hayatlarını birleştirecek.
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- Ata Demirer ve Alara Bozbey Nisan'da nikah masasına oturacak
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