04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:26:46
Ata Demirer ile oyuncu Alara Bozbey Ege’de aşk tazeledi
Evlilik yolunda ilerleyen ünlü komedyen Ata Demirer ile oyuncu Alara Bozbey, önceki gün Ege’de aşk tazeledi.
Çanakkale’ye giden çift, rüzgarlı havada Bozcaada feribotunda birbirlerine verdikleri pozları Instagram’da paylaşıp mutluluklarını gözler önüne serdi. Bölgede denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, seyahatlerinde dalış yapmayı da ihmal etmedi. Soğuk havaya aldırış etmeden mavi sulara dalan ünlü çift, renkli karelere imza attı.
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