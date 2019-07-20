At özlemini motorla gideriyor

Önceki gece eşi Neslişah Alkoçlar’la birlikte Kuruçeşme’ye giden yakışıklı oyuncu, romantik akşam yemeğinin ardından motoruna binerken görüntülendi. Güvenlik önlemlerini sıkı tutan Düzyatan, kaskını ve korumalı yeleğini giydikten sonra eşine de kaskını da taktırdı. Beykoz’da oturan çift, Avrupa-Anadolu arasındaki köprü trafiğine de böylelikle çözüm buldu. İkili tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra gözlerden kayboldu.