20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:39:27
At özlemini motorla gideriyor
TRT'nin başarılı dizisi 'Diriliş Ertuğrul'daki rolü biten Engin Altan Düzyatan, dizide sürekli bindiği atının özlemini özel hayatında son model motoruyla dindiriyor.
Önceki gece eşi Neslişah Alkoçlar’la birlikte Kuruçeşme’ye giden yakışıklı oyuncu, romantik akşam yemeğinin ardından motoruna binerken görüntülendi. Güvenlik önlemlerini sıkı tutan Düzyatan, kaskını ve korumalı yeleğini giydikten sonra eşine de kaskını da taktırdı. Beykoz’da oturan çift, Avrupa-Anadolu arasındaki köprü trafiğine de böylelikle çözüm buldu. İkili tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra gözlerden kayboldu.
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