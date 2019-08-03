Asuman Krause ile İlker İnanoğlu 14 yıl sonra tekrar aşk yaşamaya başladılar

Dedikodulara göre 43 yaşındaki güzel sunucu Asuman Krause ile ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'deki bir balıkçıda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden eski aşıklar, birbirlerine telefon numaralarını verdi. Dedikodulara göre bu konuşmalar, eski aşkı yeniden alevlendirdi. Birkaç haftadır görüştükleri konuşulan Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, ortak bir projede bir araya gelmeyi de planlamaya başladı.

14 YIL SONRA AŞK YENİDEN

Aradan geçen zamanda beyaz atlı prensini bulamayan Krause, iddiaya göre 14 yıl sonra İnanoğlu ile yeniden birlikte.

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