Aslışah’ın yeni aşkı

Bebek’te bir mekanda eğlenen yakışıklı oyuncuyla, Aslışah Alkoçlar’ın samimi halleri akıllara ‘Aralarında aşk mı var’ sorularını getirdi. Mekanda görüntülenmemek için Can Yaman perdeleri kapattırırken, ikili çıkışta gazetecilerden koşar adım uzaklaştı.