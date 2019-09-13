13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:16:34
Aslışah’ın yeni aşkı
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, Can Yaman’la birlikte görüntülendi.
Bebek’te bir mekanda eğlenen yakışıklı oyuncuyla, Aslışah Alkoçlar’ın samimi halleri akıllara ‘Aralarında aşk mı var’ sorularını getirdi. Mekanda görüntülenmemek için Can Yaman perdeleri kapattırırken, ikili çıkışta gazetecilerden koşar adım uzaklaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ceren Kaplakarslan'a sevgili dehşeti: Düşündüğün tek şey bebeğimdi
- Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
- Şarkıcı Aylin Coşkun dini nikah kıydığı eşi Volkan Aslan'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi (Volkan Aslan kimdir, ne iş yapıyor)
- Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
- Sürpriz iddia: Can Yaman Diriliş Osman kadrosuna mı katılıyor?