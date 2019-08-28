28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:31:07
Aslışah ailesiyle hasret giderdi
Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın kızı Aslışah Alkoçlar önceki gün öğlen saatlerinde Zincirlikuyu’nda görüntülendi.
Bir AVM’de arkadaşlarıyla buluşan Alkoçlar, akşam da Bebek’te görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, ablası Neslişah ve eşi Engin Altan Düzyatan ile birlikte akşam yemeği yediklerini, biraz hasret giderdiklerini söyleyerek evinin yolunu tuttu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yardım kampanyası başlattı! Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık bağış!
- Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
- Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı
- Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma
- Anne Marie Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira