Aslışah ailesiyle hasret giderdi

Bir AVM’de arkadaşlarıyla buluşan Alkoçlar, akşam da Bebek’te görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, ablası Neslişah ve eşi Engin Altan Düzyatan ile birlikte akşam yemeği yediklerini, biraz hasret giderdiklerini söyleyerek evinin yolunu tuttu.