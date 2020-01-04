04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 21:38:25
Aslı Enver'den Murat Boz yorumuna manidar beğeni
Şarkıcı Murat Boz'la 4 yıldır bir dargın bir barışık ilişki sürdüren, son olarak yine yollarını ayıran oyuncu Aslı Enver'den manidar bir beğeni geldi.
Instagram hesabından bir kullanıcının "2020 yılında en dertten kurtulanı" yazan paylaşımını beğendi. Evlilik isteği olmadığı için Murat Boz'dan ayrıldığı iddia edilen oyuncunun bu tavrı, hayranları tarafından da 'Murat yok dert de yok' şeklinde yorumlandı.
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