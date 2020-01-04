Aslı Enver'den Murat Boz yorumuna manidar beğeni

Instagram hesabından bir kullanıcının "2020 yılında en dertten kurtulanı" yazan paylaşımını beğendi. Evlilik isteği olmadığı için Murat Boz'dan ayrıldığı iddia edilen oyuncunun bu tavrı, hayranları tarafından da 'Murat yok dert de yok' şeklinde yorumlandı.