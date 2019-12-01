Aslı ateş püskürdü

15 ay evli kalan ve Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz'le Feyza Aktan geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşandı. Çiftin boşanma nedeni olarak Aslı Enver gösterildi. İddiaya göre, Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan, saç şeklinden kıyafetlerine kadar tüm tarzını değiştirdi.

'NE MÜNASEBET!'

Bu duruma daha fazla dayanamayan Feyza Aktan boşanma kararı aldı. Dedikodular üzerine Aslı Enver bir açıklama yaparak “Çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz’in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık… Çok ayıp… Ne münasebet!” dedi.

' ASALETİMDEN DEĞİL'

Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı şu satırları paylaştı: “Bu ‘haberler’ ya da ‘o dedi bu kodu’ yazıları sen cevap verdikçe alev alan bir şeydir. O yüzden bir şey karşısında susuyorsam asaletimden değil, yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek içindir.”