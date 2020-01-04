04 Ocak 2020 Cumartesi 23:16:25 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:18:49
Aşkta bencilliğe yer yok
Fatmagül’ün Suçu Ne ile oyunculuk kariyerine başlayan, Hakan: Muhafız ile kariyerine devam eden Engin Öztürk, BeMan'in Ocak sayısında mesleği ve aşk hayatıyla ilgili sorulara cevaplar verdi.
Aşkı dünyanın en güçlü duygularından biri olarak gördüğünü söyleyen oyuncu “Bencillikten uzak her ilişki ortada güzel bir yerde buluşmaya çok yakın ve elverişli” diyerek ilişkilerinde de asla bencilliğe yer olmadığını vurguladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT