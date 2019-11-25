Askerlik dersi

Saatler öncesinden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturan hayranları izdiham yaşatırken, Alp Navruz, tüm sevenlerine zaman ayırarak onlarla fotoğraf çetirdi. Askerlik görevini bedelli olarak 19 günde tamamladığını belirten Alp Navruz, ''Askerlikle ilgili pek konuşmak istememiştim. 19 günlük ders niteliğinde bir süreçti benim için'' şeklinde konuştu.