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09 Kasım 2019 Cumartesi 15:13:43 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:28:55

Asker eğlencesinde magandalık yapan Fatih Bulut'tan açıklama: Kulağı alışsın

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etmesiyle ilgili konuştu.

YouTube'da milyonlarca kez izlenen şarkısıyla bir anda üne kavuşan Fatih Bulut, geçtiğimiz gün asker uğurlama eğlencesine katıldı. Bulut, bu eğlence sırasında havaya 11 kez ateş etti. Bu görüntüler ise sosyal medyaya ve basına sızınca Bulut oldukça fazla tepki topladı.

"RAHMETLİ ABİMİN OĞLU"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Bulut, olayın şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Asker eğlencesi rahmetli abimin oğlu, kendi öz yeğenimdi. Geceyi de ben düzenledim, hepsiyle ben ilgilendim. Abimin yapmak istediğini ben yaptım orada. Belime kuru sıkı tabanca koydular, zaten oradaki kalabalık kendi ailemdi. Neticede yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama abimin isteğini yerine getirmek için yaptım. Kuru sıkı olduğu için askere moral amaçlı sıktım ama kuru sıkı olduğunu ve zarar vermeyeceğini biliyordum." dedi.

"TEDBİRLİ ATEŞ ETTİM"

Bulut, "Ben oynarken belime koydular, oynarken biz de hepimizin asker olduğunu belirtmek için yaptım. Herkesin içinde vardır bu silah tutkunluğu, erkeklerde. Önümüzün ne olacağı belli değil. Savaşa doğru gidiyoruz, Allah uzak etsin de. Kullandığımızı belirtmek amaçlı. Orada tedbirli şekilde bakarak ateş ettim. Silah rahmetli abimin sandığındaydı, yeğenimin idi yani. Kontrollü bir şekilde silah sıkıldı.” ifadelerini kullandı.

"ASKERİN KULAĞI ALIŞSIN"

Ayrıca Bulut, her düğünde ve İç Anadolu’da eğlencelerde silah sıkıldığını ifade ederek, “Ne kadar yasak olsa da insanlar seviyor yani ata sporu gibi bir şey yani. Tabi yanlış. Kuru sıkı olunca insan bir şey olmaz diye. Rastgele sıkılmaz da bakar etrafı kontrol eder, basabilir yani. Ama yapılan şeyin yanlış olduğunu biz de biliyoruz. Buradan tüm izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Bir daha da böyle bir şey yapmam. Elime dahi almam. Şoktayım zaten, hasta da oldum. Olayın buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Bir kuru sıkı tabancanın yerden yere vurulacağını beklemiyordum. Bir kanalda yerden yere vurdular, tip ile yargıladılar. Tipimize değil, yüreğimize baksınlar. Biz bu vatanımızı seviyoruz. Bu vatan için de örfümüze, adetimize her zaman uymaya hazırız. Düğünlerde de silah atılıyor yani insanların mutluluğu silah sıkmak. Bir de asker eğlencesi olunca neticede askerin kulağının alışması lazım silah seslerine. Şimdiden antrenman gibi bir şey diyebiliriz yani. Kuru sıkı silah yani bu kadar abartılacak bir şey de yok. Yapılan yanlış ama bu kadar abartılacağını tahmin etmiyordum yani. Sosyal medyadan mesajlar geliyor bizi destekleyenler de var kötü yorum yazanlar da var. Ben onlara da hak veriyorum ve onlardan da özür diliyorum.” diye konuştu.

İHA

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