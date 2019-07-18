18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:54:52
Aşka dargın
Uzun süredir Çeşme’de tatil yapan oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün İstanbul’a döndü.
Nişantaşı’nda görüntülenen güzel oyuncu, güneşten yıpranan cildi için güzellik merkezine gitti. Aşk hayatında şanssız olduğunu dile getiren Aktaş, yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu’nun eski sevgilisi Kenan Acar’la birlikte olmaya başlaması sorulduğunda “Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Şu anda hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adam da yok” yanıtını verdi.
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