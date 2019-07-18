Aşka dargın

Nişantaşı’nda görüntülenen güzel oyuncu, güneşten yıpranan cildi için güzellik merkezine gitti. Aşk hayatında şanssız olduğunu dile getiren Aktaş, yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu’nun eski sevgilisi Kenan Acar’la birlikte olmaya başlaması sorulduğunda “Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Şu anda hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adam da yok” yanıtını verdi.