01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 01:19:34
Aşk pozu
Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Rojda Demirer, son paylaşımıyla beğeni topladı.
Demirer bir süredir aşk yaşadığı Fenerbahçe voleybol takımı oyuncusu Ulaş Kıyak'la çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına “Zor bir hafta sonuydu. Hastalık resmen silkeledi beni ama şimdi iyiyim. Çok şükür, yanımda olan arayıp soran herkese teşekkür ederim sizi seviyorum” notunu düştü.
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