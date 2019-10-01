Demirer bir süredir aşk yaşadığı Fenerbahçe voleybol takımı oyuncusu Ulaş Kıyak'la çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına “Zor bir hafta sonuydu. Hastalık resmen silkeledi beni ama şimdi iyiyim. Çok şükür, yanımda olan arayıp soran herkese teşekkür ederim sizi seviyorum” notunu düştü.