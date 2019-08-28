Aşk orucu kısa sürdü! Ekin Mert Daymaz yeni sevgilisi Melisa Döngel'le sobelendi

Aşk orucu kısa sürdü! Eliz Sakuçoğlu’ndan ayrılan Ekin Mert Daymaz, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Akyaka’da gerçekleşen bir festivalde Melisa Döngel’le görüntülendi. Dört gün süren organizasyon boyunca çift, el ele yürüyüş yaparak ilişkilerini ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde Akyaka’da gerçekleşen bir festivale katılan Ekin Mert Daymaz'a yeni sevgilisi de eşlik etti. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat veren Melisa Döngel ile aşk yaşamaya başlayan Daymaz, dört gün süren organizasyonda sevgilisiyle el ele yürüyüş yaparak aşkını ilan etti.